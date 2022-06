Sascha Ziesemeier will mit der SPD Bürgermeister von Köthen werden

Köthen/MZ - Mit ihrem Vorsitzenden Sascha Ziesemeier als Kandidaten geht die Köthener SPD in den Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters. Bei einer Mitgliederversammlung in den Räumen des Ortsvereins an der Halleschen Straße am Donnerstagabend entfielen 23 von 29 abgegebenen Stimmen auf den 41-Jährigen. Das entspricht rund 79 Prozent.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<