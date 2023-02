Bis zum 20. Febraur können interessierte Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen bei der Stadt einreichen. Am 19. März wird in Köthen gewählt.

Köthen/MZ - „Köthen kann mehr!“ Diesen Leitspruch hat Sascha Ziesemeier seinem Programm für die Bürgermeisterwahl am 19. März in Köthen vorangestellt. Das müssen am Montagabend allerdings auch die Teilnehmer der wöchentlichen Demonstration mitbekommen haben, die extra ihren Ablauf über den Haufen geworfen und den Spaziergang vor die Reden gestellt haben, um vor der SPD-Ortszentrale in der Halleschen Straße nichts zu verpassen.