Radfahren in Köthen

Köthen/MZ - Der Unfall einer jungen Frau aus der Ukraine mit ihrem Fahrrad in der Nähe von Schloss Köthen war der Anlass für Raymond Schulz und die Mitarbeiter seiner Sanitätsschule, einmal über die Sicherheit beim Fahrradfahren, Unfallfolgen und mögliche Spätschäden nachzudenken und einen entsprechenden Kurs ins Leben zu rufen. Und wenn Raymond Schulz eine Idee hat, noch dazu so nah an der Realität, dann ist sie fast schon umgesetzt.