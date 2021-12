Sanitätsschule bietet in Köthen ein Impfangebot zum vierten Advent

Am Wochenende wird in der Bernburger Straße geimpft.

Köthen/MZ - Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster: Wer sich eine Spritze gegen schwere Verläufe einer Corona-Erkrankung geben lassen will, kann das in Köthen am vierten Adventswochenende in der Bernburger Straße tun: In der Turnhalle der Hochschule biete man nämlich einen Sonderimpftermin an, wie Raymond Schulz von der Sanitätsschule informiert.

Zur Verfügung stehe dann der Impfstoff von Moderna und, in begrenzterem Maße, auch der von Biontech/Pfizer. Geimpft werden soll am Samstag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Vier Impfstrecken sollen aufgebaut werden. Die ganze Aktion werde gleich mit einer Übung im Sanitätsdienst verbunden, so Schulz weiter. Der Impfstoff komme aus Bayern und „hilft so, die Situation ein wenig zu entspannen“. Für ältere und gehbehinderte Menschen, die vielleicht Probleme haben, die Bernburger Straße auf eigene Faust zu erreichen, soll es außerdem einen Fahr- und Betreuungsdienst geben.

Wer das Impfangebot nutzen möchte, sollte sich vorher anmelden und dabei möglichst gleich die wichtigsten Daten übermitteln: Name, Vorname, Art der Impfung, Alter, Telefonnummer, evtl. wann die letzte Corona-Impfung war. „Wir versuchen, das ohne Andrang hinzubekommen“, versichert Raymond Schulz, der sich in diesem Zusammenhang auch bei der Hochschule Anhalt für die gute Zusammenarbeit bedankt.

Wer geimpft werden will, meldet sich bitte unter der Nummer 03496/508999 oder per Mail an info@sanischule.de.