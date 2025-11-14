Das Eselmädchen, dessen Mutter kurz nach der Geburt gestorben ist, schläft nicht mehr bei Tierparkchef Michael Engelmann, sondern im Stall. Im Jahr 2026 soll es den Tierpark verlassen.

Sam ist ausgezogen: Was die Zukunft für das verwaiste Eselmädchen aus Köthen bereithält

Der kleine Esel Samira, von Ziehvater Michael Engelmann Sam genannt, wohnt nun dauerhaft im Eselgehege.

Köthen/MZ. - Etwas ist anders als beim letzten Mal. Zum Treffen mit der MZ kommt Tierparkchef Michael Engelmann allein in den Eingangsbereich des Parks gelaufen. Er hat dieses Mal keinen kleinen Esel im Schlepptau, der ihm auf Schritt und Tritt folgt und die Wege im Tierpark erkundet.