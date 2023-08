Auch alle Läden rund um den Marktplatz werden in Augenschein genommen.

Köthen/MZ/Her - Nach mehrfachen Versuchen sollen die Köthener nun am 12. September die Möglichkeit erhalten, an einem Stadtrundgang teilzunehmen und dabei vor allem ihre Sicht auf die Einzelhandelssituation in der Innenstadt kundzutun. Über die Termine informierte die Verwaltung auf Nachfrage der MZ. Die Stadtrundgänge sollten ursprünglich bereits im November und dann Anfang dieses Jahres stattfinden.