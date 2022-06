Rund 500 Menschen wenden sich in Köthen gegen Corona-Maßnahmen

In Köthen wurde gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Köthen/MZ - Tausende Menschen haben am Montagabend in deutschen Städten gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Der Protest richtete sich vor allem gegen eine mögliche Impfpflicht, aber auch gegen alle anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Größtenteils seien es illegale Zusammenkünfte gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Teils werden Proteste angemeldet, wie beispielsweise von der AfD in Bitterfeld-Wolfen.