Straßenfest in Rüsternbreite Rund 40 Sprayer gestalten bei „Rock the block“ in Köthen eine Garagenwand - Workshops werden angeboten

Beim Straßenfest „Rock the block“ in der Anhaltischen Straße in Köthen wollen Graffitikünstler die Wand eines Garagenkomplexes gestalten. Auch Skater und Rapper werden dabei sein.