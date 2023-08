Gefragtes Trio auf der Bühne Rock’n’Roll-Abend mit der Band Tom Twist - Katrin Engelhardt lädtauf ihren Hof nach Diebzig

Einen Rock’n’Roll-Abend mit der Band Tom Twist veranstaltet Katrin Engelhardt diesen Monat auf ihrem Hof in Diebzig. Sie will dort eine kleine Veranstaltungsreihe etablieren. Was die Hoffnungen sind.