Was Ortsbürgermeisterin Diana Eiternick im Stadtrat in Köthen gefordert hat und wie Bürgermeisterin Christina Buchheim reagierte.

An der Flachsreese, einer unbefestigten Straße in Köthens Ortsteil Löbnitz an der Linde entsteht nach starkem Regen diese „Seenlandschaft“.

Löbnitz/Köthen/MZ. - Auf der letzten Sitzung des Stadtrates von Köthen in dieser Wahlperiode am 18. Juni ist Diana Eiternick von Bürgermeisterin Christina Buchheim und dem Ratsvorsitzenden Georg Heeg beglückwünscht worden – sie arbeitete in den vergangenen acht Jahren als ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin von Löbnitz an der Linde. In dem Ortsteil der Stadt Köthen leben rund 220 Menschen.