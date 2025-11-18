Wer an den Weihnachtsfeiertagen im Raum Köthen essen gehen möchte oder mit mehreren Leuten feiern möchte, ist etwas zu spät dran. Plätze gibt es bestenfalls noch vereinzelt.

Riesige Nachfrage für das Weihnachtsfest - Restaurants in der Region Köthen sind nahezu ausgebucht

Nichts geht mehr zu Weihnachten

Weihnachtliches Flair in der „Crêperie Lorette“: Gastronomin Diana Aleithe und ihr Mann Michael Wallek schmücken den Saal.

Köthen/MZ. - Reinhard Höhne scherzt nicht: „Wir haben schon Reservierungen für 2026.“ Denn für dieses Jahr sind sprichwörtlich alle Messen gelesen, die Weihnachtsfeiertage seit langem ausgebucht – vermutlich so, wie in fast allen Lokalen der Stadt, glaubt der Chef vom „Leipziger Eck“ zu wissen. Und er liegt richtig.