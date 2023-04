Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ruft dazu auf, bis zum 1. Mai beliebte Rezepte aus der Region einzusenden. Sie sollen in einem Abi-Kochbuch veröffentlicht werden.

Rezepte der Region möchte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in einem Kochbuch veröffentlichen.

Köthen/MZ - Was isst man in Anhalt-Bitterfeld? „Das möchten wir gern wissen und haben deshalb aufgerufen, uns die schönsten und leckersten Rezepte zu schicken“, informiert Doreen Scheffler, die das Projekt in der Landkreisverwaltung betreut.