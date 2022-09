Reppichau feiert am Wochenende das traditionelle Sachsenspiegel-Fest

Reppichau und der Sachsenspiegel: Das wird am Wochenende wieder groß gefeiert.

Reppichau/MZ - Zu seinem jährlichen Sachsenspiegeltag lädt der Förderverein Eike von Repgow am Samstag, dem 3. September, nach Reppichau ein. Im Mittelpunkt soll diesmal die Kirche stehen, die nach der Sanierung in neuem Glanz erstrahlt. Deshalb beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr auch mit einem Gottesdienst und Grußworten in der Kirche.

Um 15 Uhr wird das Fest auf dem Dorfplatz eröffnet. 15.15 Uhr tritt die Tanzgruppe Reppichau auf, um 16 Uhr ist die Theatergruppe an der Reihe. Dr. Jörg Weinert informiert in seinem Vortrag um 15.30 Uhr über „Eike von Repgow, die Askanier und die Wettiner“. Für das leibliche Wohl, heißt es in der Einladung, sei gesorgt.