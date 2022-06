Rentnerin wird in Gröbzig vermisst - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Gröbzig/MZ - In Gröbzig in der Gemeinde Südliches Anhalt wird seit Donnerstag, 12.45 Uhr, eine Rentnerin vermisst. Das hat die Polizei am Freitag bekannt gegeben - verbunden mit einer Öffentlichkeitsfahndung und einer Freigabe eines Fotos der Frau.

Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß und von korpulenter Statur. Sie hat graue Haare, trägt eine Brille, hatte helle Kleidung an und hat zum Zeitpunkt des Verschwindens mutmaßlich einen blauen Beutel bei sich getragen.

Alle eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenspürhundes und Polizeihubschraubers, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort sollen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer (03496) 4260 bzw. an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.