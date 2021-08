Renault-Fahrerin gerät in Merziener Kurven in den Gegenverkehr und prallt gegen BMW

Die Polizei war in Merzien gefordert.

Merzien/MZ - Eine 19-Jährige hat am Donnerstag gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw Renault auf der L 136 einen Unfall verursacht.

Aus Richtung Quellendorf kommend verlor sie nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld im Bereich der „Merziener Kurven“ aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw BMW zusammen. Dessen 35-jähriger Fahrer sowie die Unfallverursacherin blieben glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Renault wurde mit etwa 5.000 Euro angegeben. Am BMW ist Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden.