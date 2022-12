Reise in die Kindheit - „Schickeria“ in Köthen wird zu einem kleinen Spielzeugmuseum

Die „Schickeria“ ist derzeit mehr als ein Sachenladen: „Ich schenke meinen Kunden jedes Jahr zu Weihnachten eine kleine Reise in ihre Kindheit“, erzählt Geschäftsführerin Beate Schneider.

Köthen/MZ/her - Die „Schickeria“, ein Laden für Sachen aus zweiter Hand direkt am Köthener Marktplatz, hat sich am Donnerstag in ein winziges Spielzeugmuseum verwandelt.