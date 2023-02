Unbekannte Täter haben am Dienstag, 31. Januar, in einem Studentenwohnheim in Köthen einen Feuerlöscher über mehrere Etagen des Treppenhauses entleert.

Köthen/MZ - Unbekannte Täter haben am Dienstag, 31. Januar, zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr in einem Studentenwohnheim in der Bernburger Straße in Köthen einen Feuerlöscher über mehrere Etagen des Treppenhauses entleert. Durch die entstandenen Nebelschwaden wurden zudem die Rauchmelder im Heim ausgelöst.