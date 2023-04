Spektakuläre Bilder Raubüberfall mit Messer und Pistole in Köthen - Angreifer werden mit Wischmopp vertrieben

Zwei maskierte Männer haben am 11. April einen Tabakladen in Köthen überfallen. Erfolg hatten sie nicht. Eine Angestellte und der Inhaber des Geschäfts schlugen die Männer mit einem Wischmob in die Flucht.