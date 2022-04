Rätsel um Opel aus Dorfteich Dohndorf gelöst - Unfall ging Verfolgungsjagd voraus

Dohndorf/Könnern/MZ/sgr - Den Opel, der am Montag aus einem Teich in Dohndorf bei Köthen gezogen wurde, hat die Polizei bereits gesucht. Am Freitag wollten Beamte nahe Könnern im benachbarten Salzlandkreis den Fahrer kontrollieren. „Sie fuhren hinterher. Der Fahrer konnte sich jedoch durch Flucht entziehen“, informiert Marco Kopitz, Sprecher des dortigen Polizeireviers, auf MZ-Nachfrage.