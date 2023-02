Köthen/MZ - Die offizielle Baumschnittsaison neigt sich dem Ende zu: Größere Eingriffe sind nur noch bis Ende des Monats erlaubt. „Das hängt mit der Vegetation zusammen. Die Natur ist dann schon im Gang“, erklärt Manfred Ruppert vom Pomologenverein. Es gelte vor allem die heimischen Baumbrüter zu schützen. Die Winterruhe der Bäume spiele jetzt keine Rolle. Bei älteren Bäumen sei das noch nicht so gut erkennbar, denn die würden nicht so vorpreschen, aber: „Der Baumtrieb ist schon im Gang. Man kann die Knospen sehen, das ist spürbar“, führt der Pomologe aus. Er ist in der Regionalgruppe schon seit über 20 Jahren aktiv und schneidet mit seinen 83 Jahren im Obstmustergarten in Köthen weiterhin selbst Bäume.

