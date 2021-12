Rang 16 für Anhalt-Bitterfeld - Bürger im Landkreis sind im Durchschnitt 49,4 Jahre alt

Dessau/Köthen/DPA/MZ - Die Einwohner von Dessau-Roßlau haben das zweithöchste Durchschnittsalter aller Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Die Menschen in der Bauhaus-Stadt waren zum 31. Dezember 2020 im Schnitt 50,6 Jahre alt. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Nur in der kreisfreien Stadt Suhl sei das Durchschnittsalter mit 51,0 Jahren noch höher.

Auf dem dritten Platz liegt das Altenburger Land mit 50,5 Jahren. Direkt dahinter ist ein zweiter Landkreis aus Sachsen-Anhalt: Mansfeld-Südharz hat einen Altersschnitt von 50,3 Jahren. Wittenberg liegt mit 49,8 Jahren auf dem zehnten Platz. Gefolgt vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf Rang 16 mit einem Durchschnittsalter von 49,4 Jahren. In den Vergleich sind 401 Kreise und kreisfreie Städte eingeflossen. Halle hatte die jüngste Bevölkerung in Sachsen-Anhalt und landete mit einem Durchschnittsalter von 44,5 Jahren auf Platz 141. Heidelberg hat mit 40,7 Jahren das geringste Durchschnittsalter in Deutschland.

Diese und weitere Vergleiche statistischer Ergebnisse ermöglicht das Portal Stadt.Land.Zahl auf regionaler Ebene. Auf einen Blick lassen sich Kennzahlen wie zum Beispiel die Bevölkerungszahl, die Bevölkerungsdichte, das Bruttoinlandsprodukt oder die Arbeitslosenquote ablesen.

Die Ergebnisse kann man direkt mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten deutschlandweit vergleichen. Ein Ranking hilft dabei, die eigene Region einzuordnen.