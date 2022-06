„Radieschenbar“ wieder da - Trinumer Gartenverein „Frohsinn“ hat Vereinsheim saniert

Der Gartenverein ?Frohsinn? in Trinum hat sein Vereinsheim saniert und wiedereröffnet. Vereinsvorsitzender Tino Prasse und Kassiererin Konstanze Gneist freuen sich, dass auch die ?Radieschenbar? - diesen Namen trug die Gaststätte im Jahr 1960 - nun wieder genutzt werden kann.

Trinum/MZ - In Trinum haben die Laubenpieper oder besser Schrebergärtner des Gartenvereins „Frohsinn“ ein neues Domizil. Am Samstag wurde ihr Vereinsheim wiedereröffnet. Aber nicht nur die Parzellenbesitzer der Gartensparte - in Trinum sind derzeit 23 der 25 Parzellen vergeben - können ab jetzt ihr neues Vereinsheim nutzen. Nein, auch den Bürgern des Ortes steht es zur Verfügung. „Ab dem 1. September kann das Vereinsheim gemietet werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Tino Prasse. „Auch die Fläche ringsherum kann genutzt werden.“