In der Fasanerie in Köthen hat die Polizei am Donnerstagabend einen betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt.

Radfahrer stürzt in Köthen an einem umgestürzten Baum - Alkoholtest ergibt 1,4 Promille

Köthen/MZ. - In der Fasanerie in Köthen hat die Polizei am Donnerstagabend einen betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Dieser hatte dort gegen 18 Uhr eine Absperrung umfahren und war in der weiteren Folge mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Durch den Aufprall kam der 44-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung wurde jedoch abgelehnt.

Vor Ort stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,4 Promille. Der 44-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, weil auch für Fahrradfahrer Promillegrenzen gelten. Schon eine Alkoholisierung ab 0,3 Promille kann strafbar sein, wenn zusätzlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorliegen.