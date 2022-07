Quad am Teich 2 in Gröbzig gestohlen - Polizei fahndet nach grauer Yamaha

Gröbzig/MZ - Ein Quad ist am vergangenen Wochenende in Gröbzig gestohlen worden. Dass das Fahrzeug weg ist, wurde der Polizei am Samstag gegen 18.05 Uhr gemeldet. Der 38-jährige Halter hatte sein Fahrzeug zuvor nach Angaben der Polizei unweit des Teiches 2 in Gröbzig abgestellt und sich entfernt.

Als er das Quad wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass es gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Quad Yamaha vom Typ YFM 660R in der Farbe Grau mit Merseburg-Querfurter Kennzeichen, also MQ. Der Stehlschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.