Ein Kleinunternehmer aus der Region Köthen wird beim Rasen auf der B 185 von der Polizei gefilmt und bekommt ein Bußgeld von über 300 Euro und ein Fahrverbot als Strafe. Was Zeugen und Verteidiger dazu erklärt haben. Was der Richter entscheidet.

Köthen/MZ - Weniger als drei Kilometer lang ist der Abschnitt der B185 bis Trinum. Der Zeitstempel auf dem Video steht auf 9.22 Uhr, als der Mercedes Viano kurz hinter der Ampel bei Kleinpaschleben überholt und beschleunigt. Das Auto mit der Kamera bleibt mit Sicherheitsabstand dran, während der Kleintransporter schneller wird: 120, 130, 140.

„Wir setzen uns hinter ihn, beobachten ihn, er steigert sich ganz schön“, kommentiert Polizeiobermeister Andreas A. (Name geändert) als Zeuge den Film, der gerade in Saal 1 des Amtsgerichts in Köthen gezeigt wird.

Raser erwischt: Die erste Messung zeigt 135 km/h auf der B185 bei Trinum

Ein Fenster ploppt am Bildschirm auf mit vielen Zahlen. „Bei 129 km/h habe ich eine Messung begonnen, die ist jetzt beendet“, erläutert der Polizeibeamte. Der Transporter war auf der rund 600 Meter langen Messstrecke im Schnitt 135 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist zu viel für die Bundesstraße von Köthen in Richtung Bernburg, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 100 Kilometer pro Stunde liegt.

Weil der Transporter weiter beschleunigt, startet der Polizist eine weitere Messung. Im Pop-up-Fenster erscheinen nun deutlich höhere Zahlen: Durchschnittsgeschwindigkeit 149 km/h, Höchstgeschwindigkeit 155 km/h. Vorm Abzweig nach Trinum bremst der Transporter scharf, dann biegt er nach rechts ab. Im Video ist zu sehen, wie das Auto mit der Kamera überholt und den Transporter stoppt. Dann endet der Kurzfilm.

Das Auto mit den Kameras vorn und hinten ist ein „Proof Video Data“-Fahrzeug („ProViDa“) und gehört zum Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Fahrer und Beifahrer des grauen 5er BMW haben am Donnerstag als Zeugen ausgesagt in einem Prozess wegen eines Bußgeldbescheids.

In dem Bescheid stehen ein Monat Fahrverbot und 320 Euro Bußgeld. Alles zusammen droht einem 48-Jährigen aus der Stadt Südliches Anhalt, der vor Gericht nicht selbst erscheinen musste und einen Anwalt beauftragt hat. André Cybulla, der aus Brandenburg angereist ist ans Amtsgericht, weist darauf hin, dass sein Mandant sich aus der Arbeitslosigkeit heraus im April dieses Jahres mit einem Hausmeisterservice selbstständig gemacht habe.

„Sein Einkommen entwickelt sich erst, er ist am Akquirieren und jeden Tag mit dem Fahrzeug unterwegs. Sollte er ein Fahrverbot bekommen, kann er auch keinen Urlaub nehmen, denn er ist ja nicht angestellt.“

Richter sieht Fahrverbot als Teil der Sanktion - und lässt sich davon nicht abbringen

Zudem droht erst ab über 40 Kilometer pro Stunde ein Fahrverbot, hier gehe es um 41 km/h. Sein Fazit: „Ich beantrage Erlass des Fahrverbots, im Gegenzug eine Erhöhung der Geldbuße.“ Richter Normen Hörnig sieht das anders. „Das Fahrverbot ist Teil der Strafe und der Sanktionen. Mich überzeugt das nicht. Für mich liegen keine hinreichenden Gründe vor, vom Fahrverbot abzusehen.“

Dann verkündet er seinen Beschluss, der 320 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot aus dem Bescheid bestätigt. Zudem muss der Verkehrssünder die Kosten des Verfahrens tragen. Verteidiger André Cybulla ließ es vor Gericht offen, ob er Rechtsmittel gegen den Beschluss einlegt.

Die Polizeiinspektion teilte auf MZ-Anfrage nicht mit, wie viele ProViDa-Autos im Einsatz sind, ein Foto wurde abgelehnt. Mit den Autos seien 2022 insgesamt 74 Tempo-, Rotlicht- und Abstandsverstöße festgestellt worden.