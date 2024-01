Landkreis berichtet von Konsequenzen Promillefahrten in Köthen und Wulfen mit Folgen - Busfahrer wurden freigestellt und gekündigt

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zieht nach zwei Promille-Fahrten von Vetter-Fahrern die Zügel an. Esgab Stichproben-Kontrollen und Schulungen in Vetter-Depots in Köthen, Zerbst und Bitterfeld.