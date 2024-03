Köthen/MZ. - Die 30. Köthener Bachfesttage werden vom 25. August bis 1. September gefeiert. An diesem Dienstag, 12. März, stellt Intendant Folkert Uhde um 18.30 Uhr im Dürerbundhaus in der Theaterstraße 12 in Köthen das Programm des diesjährigen Festivals vor.

„Das zweijährig stattfindende Festival war noch nie so bunt und vielfältig wie in diesem Jahr“, kündigt die Köthener Bachgesellschaft an und verspricht: „Konzerte, Tanztheater, Performances, Live-Podcasts, Videokunst mit Poetry-Slam in Kombination mit Bach und seinen Zeitgenossen, elektronische Musik und Neukompositionen.“

Tickets für die Köthener Bachfesttage sind an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online auf bachfesttage.reservix.de/events erhältlich. Informationen zu allen Veranstaltungen sind auf www.bachfesttage.de zu finden. „Die ersten Kartenkäufer erhalten bis zum 21. März zehn Prozent Rabatt auf den Ticketpreis“, wird mitgeteilt. „Ein weiterer Rabatt in Höhe von zehn Prozent wird bis zum 31. Juli gewährt, wenn die Tickets in der Köthen-Information im Schloss erworben werden.“