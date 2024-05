Auch der Energieverbrauch von Gewerbe und Industrie im Stadtgebiet, hier eine Aufnahme des Industriegebietes Weißandt-Gölzau, fließt in das Konzept mit ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Südliches Anhalt/mz. - Die Stadt Südliches Anhalt soll ein Klimaschutzkonzept bekommen. Sie beschäftigt dafür mit Marvin Schichel seit gut einem Jahr auch einen Klimaschutzbeauftragten, gefördert über Bundesmittel. Den aktuellen Arbeitsstand des Konzeptes hat er bei der Sitzung des Stadtrates am Mittwoch – der letzten dieser Wahlperiode – vorgestellt. Unterstützt wurde Schichel dabei von Dr. Stefanie Gärtner von der Firma Förbexx aus Bestensee in Brandenburg, die an dem Konzept mitarbeitet.