Predigt am Elbufer: Evangelische Kirchengemeinde plant in Aken einen OpenAir-Gottesdienst

Aken/MZ - Gottesdienste werden bekanntermaßen in Kirchen abgehalten. Aber in der Corona-Zeit musste schon so manch neue Idee auf die Beine gestellt werden. Veranstaltungen an der freien Luft waren gefragt. Einen Gottesdienst am Wasser? Warum eigentlich nicht, dachte sich wohl auch Georg Neugebauer, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Aken.

Konkret heißt das Projekt „Gottesdienst am Fluss“. Erst kürzlich präsentierte er jenes Vorhaben im Ausschuss für Tourismus, Soziales, Schule, Kultur und Sport (TSSKS) vor den Stadträten. Ein Angebot für alle Akener - ganz gleich, ob sie einen religiösen Hintergrund haben oder nicht - soll es werden.

Am 26. Juni soll jener Gottesdienst erstmals auf dem Elbvorplatz, am Hochwassergedenkstein, abgehalten werden. „Wir haben seit langem überlegt, was wir machen können. Und es liegt ja momentan irgendwie nahe, an der freien Luft zu feiern“, erklärte Neugebauer die Idee dahinter. Gefeiert werden soll an diesem Tage im großen Rahmen. „Wir möchten damit einen Beitrag für die gesamte Stadt leisten, vielleicht beteiligen sich noch andere Vereine daran“, so der Wunsch von Neugebauer. Am Ende soll es ein schön gestalteter Tag, eine Art Fest für jedermann werden.

Vor allem die Musik soll an dem Tag im Vordergrund stehen. „Dann ist die Hemmschwelle bei den Leuten vielleicht nicht so groß wie bei einem normalen Gottesdienst“, so der Pfarrer. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde, der erst vor zwei Jahren gegründet wurde, sowie der Posaunenchor der Stadt Nauen sollen Schwung in die Veranstaltung bringen.

Der Gottesdienst selbst steht unter dem Motto „Leben am Fluss - Leben mit dem Fluss“. „Die Gottesdienst soll den Auftakt für mehrere Veranstaltungen in Gedenken an die Unwetterkatastrophe bilden“, heißt es weiter in der Informationsvorlage. Man wolle also an weitere Aktionen anknüpfen.

Für den Elbvorplatz als Veranstaltungsfläche fallen normalerweise Sondernutzungsgebühren in Höhe von rund 153 Euro an. Die Stadtverwaltung Aken erlässt der Kirchengemeinde die Gebühren. Die zusätzliche, kostenfreie Bereitstellung von Sitzgelegenheiten und entsprechender Veranstaltungstechnik seitens der Stadt muss noch vom Stadtrat endgültig abgesegnet werden. Der Ausschuss hat mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung dem Projektvorhaben bereits zugestimmt.