Praxen sind völlig überlaufen - Drei Ärzte behandeln 400 kranke Kinder pro Tag

Köthen/MZ - Hans-Jürgen Kreiseler traut seinen Augen nicht. Als der Rentner am Montagmorgen aus seinem Fenster in der Ascherslebener Allee in Köthen schaut, glaubt er nicht, was er da sieht. „Da standen 17 Mütter mit ihren Kindern auf dem Arm vor der Praxis der Kinderärztinnen Claudia und Katrin Prokop. Manche der Kleinen zitterten. Man sah ihnen an, dass sie sich nicht wohlfühlten oder möglicherweise sogar Fieber hatten. Andere haben geweint. Aber die Ärztinnen kamen doch gar nicht hinterher“, erzählt Hans-Jürgen Kreiseler.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.