Hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen bei Ziebigk ereignet hat. Dem Tier konnte nicht mehr geholfen werden.

Mit Rehwild ist ein Sportwagen am Wochenende in der Stadt Südliches Anhalt zusammengestoßen.

Ziebigk/MZ - Schätzungsweise 15.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich bei Ziebigk in der Stadt Südliches Anhalt am Samstagmorgen ereignet hat. Dies teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.