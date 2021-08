Polizeikontrolle in Aken - 39-jähriger VW-Fahrer ist zu betrunken für Atemalkoholtest

Aken/MZ - - In der Dessauer Landstraße in Aken wurde am späten Freitagabend ein völlig betrunkener VW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten hatten das Auto gegen 22.10 Uhr angehalten und kontrolliert. Wegen extrem starken Alkoholgeruchs wurde versucht, bei dem 39-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchzuführen. Was aber nicht mehr möglich war. Dazu kam, dass Sprache, Gang und Erscheinungsbild für eine absolute Fahruntauglichkeit sprachen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und dann auch durchgeführt.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Da der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kam noch ein zweites Ermittlungsverfahren dazu.