Polizisten und Rettungskräfte sorgen in der Halleschen Straße für Aufsehen.

Polizeieinsatz in der Köthener Innenstadt - Leblose Frau in einer Wohnung entdeckt

Ermittlungen dauern an

Polizei und Rettungskräfte waren in der Köthener Innenstadt im Einsatz.

Köthen/MZ. - Für einiges Aufsehen gesorgt hat am Montagmittag, 4. August, ein Einsatz der Polizei in der Köthener Innenstadt. Viele Passanten beobachteten das Geschehen. In der Halleschen Straße standen Notarzt- und Rettungswagen sowie ein Polizeifahrzeug.

Nach ersten Informationen wurde in einer Wohnung eine leblose Frau gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die Todesursache zu klären. Weitere Angaben liegen noch nicht vor.