Polizei sucht verschwundenen Jugendlichen aus Anhalt-Bitterfeld

Großbadegast/DUR - Die Polizei sucht einen verschwundenen Jugendlichen aus Großbadegast. Der 14-jährige Max Schmitt hatte in der Nacht von Freitag zu Samstag die elterliche Wohnung verlassen, teilt die Polizei mit. Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung soll der Jugendliche nun gefunden werden. Die Polizei bittet die Vevölkerung dabei um Mithilfe.

Der vermisste Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

circa 165 bis 170 Zentimeter groß

schlanke Statur

kurze blonde Haare

vermutliche Bekleidung: dunkle Jogginghose, blauer Pullover, schwarze Schuhe

Die Polizei sucht nach einem vermissten Jugendlichen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte sich der vermisste Jugendliche möglicherweise im Bereich Edderitz aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort sollen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer (03496) 426-0 oder an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.