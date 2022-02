Polizei stoppt in Köthen stark betrunkenen 39-Jährigen - Mann seit 2011 ohne Fahrerlaubnis

Köthen/MZ - In der Theaterstraße in Köthen haben Polizeibeamte am Mittwoch einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt.

Die Beamten hatten dort gegen 11 Uhr einen VW Caddy angehalten und den Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 39-jährige Köthener konnte neben seinem Personalausweis allerdings nur noch den Fahrzeugschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2011 entzogen worden war.

Doch nicht nur deshalb bekommt der Mann nun Ärger. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle dann auch noch Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Atemtest brachte einen Wert von 1,67 Promille. Damit war es noch immer nicht genug: Ein Drogentest wies ebenfalls ein positives Ergebnis auf betäubungsmittelverdächtige Substanzen auf.

Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme im Polizeirevier unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten einbehalten.