Seit Ende August sind in Köthen zwei Überfälle passiert, die Parallelen aufweisen. Über den zweiten Überfall informiert die Polizei erst auf Nachfrage. Was bislang bekannt ist.

Köthen/MZ. - Seit Ende August hat es mindestens zwei Überfälle in Köthen gegeben, die Parallelen aufweisen: Die Angreifer sind brutal, überraschen ihre Opfer in der Nacht und in Überzahl. Der erste Überfall passierte gegen 4.30 Uhr morgens am 31. August, einem Samstag, auf der Joachimiallee.