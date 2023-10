Am Montagabend gab es eine schwere Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Köthen. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs.

Blick auf die Kirche St. Jakob auf dem Markt in Köthen. Hier gab es am Montag Auseinandersetzungen.

Köthen/MZ - Die Polizei hat Ermittlungen in einem Fall von schwerem Landfriedensbruch in Köthen aufgenommen. Nach Angaben von Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, ist es am Montagabend auf dem Marktplatz in Köthen innerhalb einer größeren Personengruppe zu einer Auseinandersetzung gekommen.