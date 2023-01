Polizei ermittelt zu elf Feuern von Strohdiemen seit Oktober 2021 im Raum Köthen

600 Großballen mit Heu und Stroh verbrannten am Sonntagmorgen im Gebäude der früheren Tankstelle in Piethen.

Piethen/Köthen/MZ - Eine Serie von mutmaßlichen Brandstiftungen an Strohdiemen auf Feldern, in Scheunen und Hallen im Raum Köthen beschäftigt den Revierkriminaldienst des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld und sorgt bei zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren in der Region für Stress.