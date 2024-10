In Köthen waren zuletzt E-Roller gestohlen worden. Zwei hat die Polizei nun wiederentdeckt.

Polizei entdeckt gestohlene E-Roller in Keller in Köthen: Tatverdächtige konnten ermittelt werden

Ermittlungen dauern an

Köthen/MZ. - Polizeibeamte haben am Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rüsternbreite zwei Elektroroller entdeckt, die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet gestohlen worden seien. Beide Roller hätten einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen seien Tatverdächtige bekannt geworden. Um wen es ssich dabei handelt, teilte die Polizei nicht mit. Die Elektroroller seien nach der Untersuchung auf Spuren der Kriminellen den beiden Eigentümern zurückgegeben worden.