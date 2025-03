In Köthen wie auch in Bitterfeld-Wolfen haben Taschendiebe zugeschlagen. Zwei Seniorinnen wurden die Geldbörsen entwendet.

Köthen/Bitterfeld. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Taschendiebe am Mittwoch, 26. März, gleich mehrfach zugeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten es die Langfinger auf Geldbörsen von Kunden eines Supermarktes in der Konrad-Adenauer-Allee in Köthen und eines Ladengeschäfts in der Dessauer Allee in Bitterfeld-Wolfen abgesehen.

Geldbörsen in Köthen und Bitterfeld-Wolfen aus Einkaufswagen gestohlen

In einem unbeobachteten Moment, so die Polizei, hätten die unbekannten Täter die Portemonnaies aus Taschen gestohlen, die im Einkaufswagen abgelegt waren.

Die Fälle ereigneten sich vorwiegend am Nachmittag. Die Täter erbeuten so Bargeld, Dokumente und Geldkarten.

Die Seniorinnen im Alter zwischen 70 und 83 Jahren erstatteten Strafanzeige. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei rät, in Menschenmengen wachsam zu sein und Wertsachen nah am Körper zu tragen. Auch sollten Handtaschen immer geschlossen und nie unbeaufsichtigt sein.