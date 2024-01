Die Linken-Abgeordneten des Landtages gehen mit ihrem Neujahrsempfang erneut auf die Straße in Köthen. Parteimitglieder der Kreisstadt unterstützen die Aktivitäten

Politiker der Linken werben in Köthen - Mit heißer Suppe auf Stimmenfang

Köthen/MZ. - Der Geruch von offenem Holzfeuer war bereits von weitem wahrzunehmen. Je näher die Leute kamen, um so mehr duftete es nach leckerer Soljanka aus der Gulaschkanone. Und wer sich auf seine Nase verlassen und es bis zum Holzmarkt in Köthen am Dienstagmittag geschafft hat, der konnte auch den Grund dafür erkennen. Die Abgeordneten der Linken des Landtages von Sachsen-Anhalt hatten zum öffentlichen Neujahrsempfang bei heißer Suppe und Musik geladen.