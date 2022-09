Politik und Unternehmen erteilen den Köthener „Spaziergängern“ eine Absage

„Die Montagsdemonstration ist nicht unsere Plattform.“ Stadt Köthen und ansässige Firmen planen eine eigene Veranstaltung am Tag der Einheit.

Die Zahl der Teilnehmer an den Spaziergängen in Köthen hat zuletzt wieder zugenommen.

Köthen/MZ - Die Menschen in Deutschland haben den Kanal voll. Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen, steigende Preise und eine immer weiter wachsende Inflation, wohin man sieht. Die Folge ist die Wiederbelebung einer Tradition, die kurz vor der politischen Wende im Osten Deutschlands ihren Anfang genommen hat: die Montags-Demonstrationen. Auch in Köthen gehen derzeit 600 bis 700 Bürger immer am ersten Arbeitstag der Woche auf die Straße, um vor allem der Bundesregierung ihren Unmut mit der Politik zu signalisieren. Entsprechende Sprechchöre und Plakate, die sie mit sich tragen, belegen das.