Planer soll Studie zur Sanierung der Grundschule in Görzig vorlegen

Bürgerinitiative in Görzig wirft der Verwaltung in Weißandt-Gölzau vor, dabei nicht mit offenen Karten zu spielen.

Görzig/Weißandt-Gölzau/MZ - Ein Planungsbüro soll im Auftrag der Stadt Südliches Anhalt eine Studie erarbeiten, wie das zu DDR-Zeiten errichtete Gebäude der Grundschule in Görzig saniert werden kann. Eine entsprechende Vorlage zur Vergabe von Planungsleistungen wurde am 14. September im Hauptausschuss beraten und am gestrigen Mittwoch abschließend im Stadtrat behandelt, in beiden Fällen nicht öffentlich.