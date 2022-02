Plan B muss her: Geplantem Brunnen für Feuerwehr in Trinum fehlt das Wasser

Nun muss für 83.000 Euro eine andere Lösung her.

Am Feuerwehrgerätehaus wird eine Zisterne gebaut.

Trinum/MZ/SGR - Trinum bekommt am Gerätehaus der Feuerwehr eine Zisterne. Damit soll die Löschwasserversorgung sichergestellt werden. „Der Wasserstand des Dorfteiches ist extrem abhängig von der Ziethe“, teilt Janine Hinze, in der Verwaltung für Brandschutz zuständig, auf MZ-Nachfrage mit. Abgesehen davon, dass sich dieser am Ortsrand befindet und damit als Löschwasserentnahmestelle für einige Bereiche des Dorfes ausfällt.

Zunächst war darüber nachgedacht worden, einen Löschwasserbrunnen zu bauen. Probebohrungen haben jedoch ergeben, dass im vorgesehenen Bereich keine wasserführenden Schichten zu finden sind, wodurch die Brunnenidee verworfen werden musste. Eine Löschwasserzisterne soll gebaut werden. 83.000 Euro werden dafür voraussichtlich benötigt und damit 16.100 Euro mehr als geplant. Der Haupt- und Finanzausschuss hat diese überplanmäßige Auszahlung einstimmig beschlossen.