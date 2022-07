Pkw rammt parkendes Fahrzeug und landet auf dem Dach - Fahrer verletzt

Das Fahrzeug ist bei einem Unfall in Drosa auf dem Dach gelandet.

Drosa/MZ - Ein Pkw-Fahrer hat sich am Dienstag bei einem Unfall in Drosa überschlagen und verletzt.

Ein Pkw aus Maxdorf kommend rammte in Höhe des Friedhofs aus bislang noch nicht geklärter Ursache einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Der Unfallverursacher überschlug sich in der Folge und landete auf dem Dach.

Die Feuerwehr Drosa und Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz. Der verunfallte war leicht verletzt und wurde ambulant versorgt. Im parkenden Fahrzeug befand sich zudem keine Person. Das Fahrzeug jedoch wurde ebenfalls beschädigt.