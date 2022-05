Pizza-Fahrerin kracht in Köthen gegen Zaunpfeiler - 28-Jährige verletzt sich leicht

Köthen/MZ - Leicht verletzt hat sich eine 28-jährige Mitarbeiterin einer Pizzeria, als sie am Mittwoch gegen 20.20 Uhr in Köthen mit ihrem Fahrrad unterwegs war, um Bestellungen auszuliefern. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld verlor die Frau in der Rüsternbreite die Kontrolle über ihr Fahrrad und kollidierte mit einem Zaunpfeiler.

Dabei kam sie zu Fall. „Eine ärztliche Behandlung lehnte sie vor Ort ab. Am Pfosten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe“, heißt es im Polizeibericht abschließend.