Pin auf Passbild notiert - Unbekannte heben nach Taschendiebstahl in Köthen 1.700 Euro ab

Köthen/MZ - Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen haben die Täter mit der erbeuteten EC-Karte 1.700 Euro von dem Konto des Opfers abgehoben. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt.

Der Diebstahl erfolgte am Freitag zwischen 12.15 Uhr und 12:45 Uhr. Der oder die unbekannten Täter nutzten dabei einen unaufmerksamen Moment und entwendeten die Geldbörse einer 67-Jährigen. Diese hatte sich in ihrer Handtasche befunden, die sie um ihre Schulter getragen hatte. In der Geldbörse befand sich neben 140 Euro in bar und diversen persönlichen Karten auch zwei EC-Karten der Geschädigten.

Durch eine Mitarbeiterin der zugehörigen Bank wurde bekannt, dass kurze Zeit nach dem Diebstahl bereits 1.700 Euro von einem Konto der 67-Jährigen abgehoben wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Pin zur EC-Karte von einem Passbild in der Geldbörse erlangten. Der Pin war hierauf notiert. Die EC-Karten sind inzwischen gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.