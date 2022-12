Pflaster in der Bärteichpromenade in Köthen driftet immer weiter auseinander

Köthen/MZ - In der Einwohnerfragestunde der letzten Stadtratssitzung in Köthen wurde einmal mehr der schlechte Zustand des Pflasters in der Bärteichpromenade angesprochen. „Die großen Abstände zwischen den einzelnen Steinen bergen eine enorme Sturzgefahr für Radfahrer“, erklärte ein Anwohner. Oberbürgermeister Bernd Hauschild versprach, die angesprochenen Schadstellen an der Einmündung Baasdorfer Straße prüfen zu lassen.