Pfarrer in Köthen spricht über „Wenn ein Mensch lebt“ der Puhdys und zitiert Bonhoeffer

Köthen/Großpaschleben/MZ - Abschied und Neubeginn, dafür steht ein Jahreswechsel. Beim Konzert am Silvesterabend in der Jakobskirche in Köthen schlug Pfarrer Horst Leischner einen Bogen von der hebräischen Bibel aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeit bis in die Gegenwart. Zum Einstieg in das Thema „Alles hat seine Zeit“ verwendete der Pastor einen 50 Jahre alten Song der DDR-Rockband „Puhdys“.