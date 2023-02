Petra Gehweiler und Don Puister sind die neuen Betreiber der Pension „3 Kastanien“ in Aken. Was sie hier in Zukunft planen.

Don Puister und Petra Gehweiler sind die neuen Inhaber der Pension an der Dessauer Landstraße in Aken.

Aken/MZ - Die Pension „3 Kastanien“ an der Dessauer Landstraße in Aken hat nach langer Zeit einen neuen Betreiber gefunden. Petra Gehweiler wird mit Unterstützung ihres Geschäftspartners Don Puister hier in Zukunft Gäste in Empfang nehmen. „Es soll ein Anlaufpunkt für Fahrradtouristen sein“, erklärt Gehweiler.